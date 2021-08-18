В Україні різко зросла кількість нових COVID-випадків: заразились ще 1447 людей
Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу виявили 1447 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Донецькій та Одеській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
Зазначимо, що вчора МОЗ повідомив про 890 нових випадків, сьогодні - 1447.
В Україні за добу госпіталізували 677 осіб; летальних випадків - 40; одужало - 712 осіб. Протестували за вчора методом ПЛР - 27 053 особи, методом ІФА - 9 171 особу, експрес-тестами - 24 430 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (181), Донецькій (155), Одеській (130), Дніпропетровській (93) та Харківській (89) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли - 2 268 666 осіб;
- одужали - 2 198 220 осіб;
- летальних випадків - 53 336.