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В Україні різко зросла кількість нових COVID-випадків: заразились ще 1447 людей

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Київ, Середа 18 серпня 2021 08:19
В Україні різко зросла кількість нових COVID-випадків: заразились ще 1447 людей Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 1447 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Донецькій та Одеській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Зазначимо, що вчора МОЗ повідомив про 890 нових випадків, сьогодні - 1447.

В Україні за добу госпіталізували 677 осіб; летальних випадків - 40; одужало - 712 осіб. Протестували за вчора методом ПЛР - 27 053 особи, методом ІФА - 9 171 особу, експрес-тестами - 24 430 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (181), Донецькій (155), Одеській (130), Дніпропетровській (93) та Харківській (89) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 268 666 осіб;
  • одужали - 2 198 220 осіб;
  • летальних випадків - 53 336.

Нагадаємо, в Україні 14% дорослого населення зробили перше щеплення від COVID.

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