В Украине резко возросло число новых COVID-случаев: заразились еще 1447 человек

В Украине за минувшие сутки выявили 1447 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Донецкой и Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Минздрава .

Отметим, что вчера Минздрав сообщил о 890 новых случаях, сегодня - 1447.

В Украине за сутки госпитализировали 677 человек; летальных исходов - 40; выздоровели - 712 человек. Протестовали за вчера методом ПЦР - 27 053 человека, методом ИФА - 9171 человека, экспресс-тестами - 24 430 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (181), Донецкой (155), Одесской (130), Днепропетровской (93) и Харьковской (89) областях.

За все время пандемии в Украине: