Сонячно та тепло до +17: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні сьогодні сонячна та тепла. Температура повітря вдень досягне +17.

Про це повідомляє прес-центр УкрГідрометцентру .

Прогноз у всіх областях

У всіх регіонах сьогодні сухо та тепло. На заході країни вдень буде +14+17, а вночі +3+5.

У північних областях прогнозують вдень +13+15, а вночі +3+5. На півдні країни вдень буде +15+18, а вночі +6+9. У східних областях передають +14+16, а вночі +3+8.

У центрі країни очікується теж тепла погода. Вдень буде +13+16, а вночі +3+5.

Прогноз у Києві

Сьогодні у Києві тепло та сонячно. Температура повітря вдень складе +13+15, а вночі +3+5.