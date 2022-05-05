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В Україні вирішується, як житимуть на нашому континенті: Зеленський звернувся до народу Данії

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент України Володимир Зеленський звернувся до данців у річницю визволення країни від нацистів. Він підкреслив, що тоді вони святкували перемогу і сподівалися, що ця настільки жорстока війна стане останньою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Зеленський підкреслив, що Росія мріє захопити Україну та інші європейські держави.

"Саме зараз і саме в Україні вирішується, як будуть жити люди на нашому континенті. Буде мир. Не тільки у нас, але і у наших сусідів, але у вас. Зло не знає, що таке державні кордони. Тиранія ніколи не зупиняється на захопленні тільки однієї країни", - зазначив Зеленський.

Він згадав, як звертався до Данців на 34-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Президент тоді говорив, що Росія застосувала проти нашої країни 1370 ракет. Сьогодні - вже 1993 ракети.

"Просто уявіть, скільки життів вони забрали. Більшість з них вдарила по невійськових об'єктах", - сказав український лідер.

Він розповів, що окупанти зруйнували вже 1584 освітні об'єкти в нашій країні. Це дитячі садки, школи, університети. За 70 днів з початку повномасштабного вторгнення війська РФ вбили 220 українських дітей.

Раніше повідомлялося, що в Копенгагені і Орхусі відбудуться два заходи просто неба, де мова Зеленського транслюватиметься на великих екранах.

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Володимир Зеленський