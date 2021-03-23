В Україні дозволили планові госпіталізації у "жовтій" зоні, у "червоній" - під забороною

Отже, у червоній зоні забороняється проведення державними та комунальними закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації, крім надання медичної допомоги:

внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;

вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;

у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними захворюваннями.

Винятками також є надання паліативної меддопомоги у стаціонарних умовах; планової меддопомоги закладами охорони здоров’я національного рівня, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

Крім того, дозволяється проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або здоров’я людей.

У попередній редакції постанови заборона на планові госпіталізації діяла і у жовтій зоні.