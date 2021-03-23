В Україні дозволили планові госпіталізації у "жовтій" зоні, у "червоній" - під забороною

Кабінет міністрів дозволив планові госпіталізації у "жовтій" зоні карантину. У "червоній" зоні епідемічної небезпеки досі діє заборона.
Отже, у червоній зоні забороняється проведення державними та комунальними закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації, крім надання медичної допомоги:
Винятками також є надання паліативної меддопомоги у стаціонарних умовах; планової меддопомоги закладами охорони здоров’я національного рівня, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.
Крім того, дозволяється проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або здоров’я людей.
У попередній редакції постанови заборона на планові госпіталізації діяла і у жовтій зоні.
Нагадаємо, в Україні тільки один регіон відсьогодні залишається у жовтій зоні карантину - Херсонська область.
Як писало РБК-Україна, відтепер у "червоній" зоні карантину обов'язково потрібно носити маски або респіратори на вулиці і в парках.