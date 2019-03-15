В Україні дозволили місцевим бюджетам розміщувати тимчасово вільні кошти на депозитах

Фото: Василь Шкураков (УНІАН)

Місцеві бюджети в поточному році розмістили близько 5 млрд грн ОВДП

Міністерство фінансів України повідомило про припинення заборони місцевим бюджетам розміщувати тимчасово вільні кошти на депозитах до 2020 року. Про це заявив заступник міністра фінансів Василь Шкураков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Заступник міністра уточнив, що місцеві бюджети в поточному році розмістили близько 5 млрд грн ОВДП.

"Ми не забороняли жодних розміщень коштів загального фонду місцевих бюджетів - ми призупинили дію цієї постанови буквально на цей рік, щоб місцеві бюджети переорієнтувалися", - зазначив він.

Також Шкураков додав, що дуже великий інтерес у місцевих громад до ОВДП.

"І Львів, і навіть Бориспіль, Маріуполь, Дніпро цікавляться цим інструментом. Вони звернулися за роз'ясненнями, як це працює, і сьогодні банки, державні в тому числі, впроваджують деякі механізми та співпрацюють з місцевими громадами, щоб шукати найкращі можливості для розміщення таких ресурсів", - розповів він.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України до кінця 2019 року заборонив місцевим бюджетам розміщувати на депозитах тимчасово вільні кошти загального фонду. У пояснювальній записці наголошувалося, що дану постанову підготували для врегулювання бюджетних процесів, які відбуваються в органах місцевого самоврядування. Також в уряді зазначили, що кошти, які зараховуються до загального фонду місцевих бюджетів, працюють неефективно, накопичуються і не беруть участь у бюджетному процесі.

Також у Мінфіні заявляли, що державні облігації на сьогоднішній день є більш привабливим інструментом для муніципалітетів, ніж депозитні програми в комерційних банках.