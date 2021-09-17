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В Україні дозволене комбінування вакцин Moderna та Pfizer, - МОЗ

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П'ятниця 17 вересня 2021 13:11
В Україні дозволене комбінування вакцин Moderna та Pfizer, - МОЗ Фото: в Україні дозволене поєднання вакцин Moderna та Pfizer (Getty Images)
Автор: Инна Собора

У випадку коли перше щеплення проведено вакциною Moderna, друге - можна робити Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Так само можна застосовувати вакцини навпаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

У липні в Україні схвалили рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики та дозволили комбінувати мРНК-вакцини.

"Якщо мРНК-вакцина того самого виробника недоступна, для другого щеплення можна використати вакцину на платформі мРНК іншого виробника", - зазначили у МОЗ.

Інтервал між першою і другою дозами становитиме 28 днів.

"Комбінування вакцин Moderna та Comirnaty/Pfizer-BioNTech є безпечним та ефективним", - запевняють у міністерстві.

РБК-Україна писало, що понад 5 млн українців отримали дві дози вакцини від коронавірусу.

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