В Україні дозволене комбінування вакцин Moderna та Pfizer, - МОЗ
У випадку коли перше щеплення проведено вакциною Moderna, друге - можна робити Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Так само можна застосовувати вакцини навпаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
У липні в Україні схвалили рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики та дозволили комбінувати мРНК-вакцини.
"Якщо мРНК-вакцина того самого виробника недоступна, для другого щеплення можна використати вакцину на платформі мРНК іншого виробника", - зазначили у МОЗ.
Інтервал між першою і другою дозами становитиме 28 днів.
"Комбінування вакцин Moderna та Comirnaty/Pfizer-BioNTech є безпечним та ефективним", - запевняють у міністерстві.
РБК-Україна писало, що понад 5 млн українців отримали дві дози вакцини від коронавірусу.