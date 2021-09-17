В Украине разрешено комбинирование вакцин Moderna и Pfizer, - Миздрав
В случае когда первая прививка проведена вакциной Moderna, вторую можно делать Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Так же можно применять вакцины наоборот.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В июле в Украине одобрили рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики и разрешили комбинировать мРНК-вакцины.
"Если мРНК-вакцина того же производителя недоступна, для второй прививки можно использовать вакцину на платформе мРНК другого производителя", - отметили в Минздраве.
Интервал между первой и второй дозами составит 28 дней.
"Комбинирование вакцин Moderna и Comirnaty/Pfizer-BioNTech является безопасным и эффективным", - уверяют в министерстве.
РБК-Украина писало, что более 5 млн украинцев получили две дозы вакцины от коронавируса.