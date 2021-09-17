ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине разрешено комбинирование вакцин Moderna и Pfizer, - Миздрав

Новина українською →
Пятница 17 сентября 2021 13:11
В Украине разрешено комбинирование вакцин Moderna и Pfizer, - Миздрав Фото: в Украине разрешено сочетание вакцин Moderna и Pfizer (Getty Images)
Автор: Инна Собора

В случае когда первая прививка проведена вакциной Moderna, вторую можно делать Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Так же можно применять вакцины наоборот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В июле в Украине одобрили рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики и разрешили комбинировать мРНК-вакцины.

"Если мРНК-вакцина того же производителя недоступна, для второй прививки можно использовать вакцину на платформе мРНК другого производителя", - отметили в Минздраве.

Интервал между первой и второй дозами составит 28 дней.

"Комбинирование вакцин Moderna и Comirnaty/Pfizer-BioNTech является безопасным и эффективным", - уверяют в министерстве.

РБК-Украина писало, что более 5 млн украинцев получили две дозы вакцины от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Вакцинация
NEWS
Генсек ООН об изменениях климата: мы уничтожаем то, от чего зависим на Земле
Генсек ООН об изменениях климата: мы уничтожаем то, от чего зависим на Земле
DAILY
"Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит