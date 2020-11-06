В Україні викрили торгівлю керівними посадами в Міноборони

Співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України викрили спробу торгівлі посадами у Міністерстві оборони. На одну з керівних посад в Головному управлінні майна і ресурсів Міноборони обіцяли працевлаштувати за 60 тисяч доларів.

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

"Підбором" кандидатів на посаду займалася мешканка Києва. Її затримали в Одесі під час передачі авансу в розмірі 5 тисяч доларів.

"За 60 тисяч доларів США вона запропонувала очолити центральний орган управління відомства колишнього директора одного з державних підприємств. "Вирішити питання" жінка обіцяла через спільників у Міноборони та Мін'юсті", - повідомили в СБУ.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою).

Раніше РБК-Україна писало, що на Закарпатті затримали заступника голови облради та начальника управління при отриманні хабаря.

Також повідомлялося, що нещодавно затримали виконуючого обов'язки начальника одного з головних управлінь Державної фіскальної служби України. Його підозрюють у вимаганні понад 5 мільйонів гривень.