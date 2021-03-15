В Україні викрили схему фінансування "ЛНР"

Служба безпеки України виявила масштабну схему фінансування сепаратистів "ЛНР" через сплату "податків". Вони сплачувалися за поставлену продукцію в РФ із захопленого Стахановського вагонобудівного заводу, який знаходиться у Луганській області.
Як повідомляється, декілька років ВАТ Стахановський вагонобудівний завод поставляв продукцію для підприємств РФ. Виготовлені комплектуючі вивозили через неконтрольовану Україні територію. Частину виручених коштів завод платив у вигляді "податків" так званій адміністрації "ЛНР".
Таким чином, у 2018 році підприємство перерахувало в "бюджет" сепаратистів понад мільйон російських рублів. В цілому обсяги фінансування заводом окупаційної влади складають десятки млн рублів.
"Служба безпеки України повідомила екс-керівнику вагонобудівного заводу про підозру у фінансуванні дій, скоєних з метою зміни меж території або державного кордону України. Правопорушник оголошений в загальнодержавний розшук", - йдеться в повідомленні відомства.
Нагадаємо, раніше СБУ викрила спробу прихованого вивезення з країни обладнання для потреб Військово-морського флоту Російської Федерації. Зокрема, намагалися вивезти газотурбінну продукцію для військових кораблів.
Крім того, СБУ викрила схему поставок в Росію товарів військового призначення, які виробляють державні оборонні підприємства України.