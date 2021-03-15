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В Україні викрили схему фінансування "ЛНР"

Автор: Андрій Козловський

Служба безпеки України виявила масштабну схему фінансування сепаратистів "ЛНР" через сплату "податків". Вони сплачувалися за поставлену продукцію в РФ із захопленого Стахановського вагонобудівного заводу, який знаходиться у Луганській області.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, декілька років ВАТ Стахановський вагонобудівний завод поставляв продукцію для підприємств РФ. Виготовлені комплектуючі вивозили через неконтрольовану Україні територію. Частину виручених коштів завод платив у вигляді "податків" так званій адміністрації "ЛНР".

Таким чином, у 2018 році підприємство перерахувало в "бюджет" сепаратистів понад мільйон російських рублів. В цілому обсяги фінансування заводом окупаційної влади складають десятки млн рублів.

"Служба безпеки України повідомила екс-керівнику вагонобудівного заводу про підозру у фінансуванні дій, скоєних з метою зміни меж території або державного кордону України. Правопорушник оголошений в загальнодержавний розшук", - йдеться в повідомленні відомства.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила спробу прихованого вивезення з країни обладнання для потреб Військово-морського флоту Російської Федерації. Зокрема, намагалися вивезти газотурбінну продукцію для військових кораблів.

Крім того, СБУ викрила схему поставок в Росію товарів військового призначення, які виробляють державні оборонні підприємства України.

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Новини України Служба безпеки України
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