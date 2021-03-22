RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні викрили фінансову піраміду B2B Jewelry з більш ніж 55 тисячами вкладників

Автор: Ігор Литвиненко

Співробітники Кіберполіції викрили і припинили діяльність фінансової піраміди B2B Jewelry. Вкладниками шахраїв стали 55 тисяч осіб.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Схему організували четверо чоловіків у віці від 26 до 43 років. Вони створили власний вебсайт, де пропонували вкладникам отримувати пасивний дохід від інвестування в бізнес, пов'язаний з продажем електротехніки та роботою таксі.

"Для інвестування громадяни купували сертифікати вартістю від 300 до 300 тисяч гривень. Організатори обіцяли щоденний прибуток (більше ніж 350% річних) від вартості сертифікатів у вигляді внутрішньої валюти", - повідомили правоохоронці.

Внутрішню валюту фігуранти пропонували конвертувати в криптовалюту. При цьому прибуток вивести з сайту було неможливо, а ціна на криптовалюту була нижче в більш ніж 100 разів від тієї, яку відзначали організатори.

"У шахрайську фінансову піраміду інвестували гроші понад 55 тисяч громадян. За попередніми даними, сума збитків становить понад 150 млн гривень", - додали в МВС.

Правоохоронці провели 11 обшуків за місцями проживання та в автомобілях фігурантів. Обшуки проходили в Київській, Черкаській областях і в Києві.

"В результаті вилучили серверне обладнання, комп'ютерну техніку, гроші, банківські картки, чеки про купівлю іноземної валюти, подарункові сертифікати фінансової піраміди, чорнові записи, мобільні телефони", - зазначили в МВС.

За даним фактом порушено справу за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, в минулому році СБУ викрила фінансову піраміду B2B Jewelry. За даними слідства, шахраї обдурили понад 600 тисяч вкладників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Міністерство внутрішніх справ Українифінанси
Читайте також
Геращенко: поліція притягне до відповідальності причетних до заворушень під ОП
За останні два роки відповідальність за незаконні дії зазнали менше 1% правоохоронців, - експерт
Прогноз погоди