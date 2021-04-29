ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине разоблачили агентурную сеть "ЛНР": собирали разведданные о ВСУ и готовили теракт

Новина українською → Украина, Четверг 29 апреля 2021 10:59
В Украине разоблачили агентурную сеть "ЛНР": собирали разведданные о ВСУ и готовили теракт Фото: сотрудники СБУ разоблачили агентурную сеть "ЛНР" (ssu.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и пресекли деятельность агентурной сети "ЛНР". В нее входили украинцы, которые собирали и передавали в так называемое "Министерство госбезопасности ЛНР" разведданные о подразделениях Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Установлено, что враждебные агенты, за денежное вознаграждение, собирали и передавали своим кураторам разведывательную информацию о расположении, передислокацию, количество личного состава, вооружения и военной техники подразделений ВС Украины", - говорится в сообщении.

Также члены сети готовили террористический акт в месте дислокации одного из подразделений ВСУ на территории Луганской области. Военных хотели отравить химическим веществом.

"По результатам проведения обысков по месту жительства членов агентурной сети были обнаружены и изъяты вещественные доказательства преступной деятельности - средства конспиративной связи, топографические карты и схемы местности с обозначенными объектами разведывательных устремлений, материалы переписки между членами сети и сотрудником так называемого "МГБ ЛНР" тому подобное", - сообщили в СБУ.

Членов агентурной сети задержали. Им сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Сотруднику так называемого "МГБ ЛНР" заочно сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УКУ.

Ранее РБК-Украина писало, что в Житомирской области задержали агента ФСБ, который искал данные об украинских военных.

Также сообщалось, что СБУ разоблачила 10 боевиков "ДНР" во время контрдиверсионной операции на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Служба безопасности Украины ЛНР агент
NEWS
В России заявили о задержании группы украинцев. Их обвинили в подготовке взрывов
В России заявили о задержании группы украинцев. Их обвинили в подготовке взрывов
DAILY
Закадровый вопрос. Как и зачем Кабмин сменил руководство "Нафтогаза"
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Закадровый вопрос. Как и зачем Кабмин сменил руководство "Нафтогаза"