В Україні зростає кількість підозр на коронавірус: список областей

В Україні підозрюють коронавірус у 649 людей. Такі дані вказані на карті поширення коронавірусу в Україні.

Разом з тим, в країні захворіли 47 людей, три людини померли та один - одужав. Зокрема, в Києві 76 підозр. В областях ситуація з підозрами на Covid-19 така:

Вінницька - 17,

Волинська - 17,

Дніпропетровська - 34 ,

, Донецька - 25,

Житомирська - 16,

Закарпатська - 13,

Запорізька - 24,

Івано-Франківська - 38 ,

, Київська - 20,

Кіровоградська - 1,

Луганська - 5,

Львівська - 95 ,

, Миколаївська - 22,

Одеська - 43,

Полтавська - 2,

Рівненська - 20,

Сумська - 34,

Тернопільська - 22,

Харківська - 2,

Херсонська - 12,

Хмельницька - 6,

Черкаська - 23,

Чернівецька - 80 ,

, Чернігівська - 2.

Нагадаємо, глава МВС Арсен Аваков заявив, що в країні планують посилити обмежувальні заходи на період карантину. Також Аваков заявив, що буде наполягати на введенні тотального повного карантину в країні.

РБК-Україна писало, що режим надзвичайної ситуації вже введений в Києві, Чернівецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Івано-Франківській та Київській областях.

Додамо, що у вівторок Рада може прийняти рішення про введення надзвичайного стану в Україні через спалах коронавірусу.