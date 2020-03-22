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В Украине растет количество подозрений на коронавирус: список областей

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В частности, в Киеве 76 подозрений на коронавирус

В Украине подозревают коронавирус у 649 людей. Такие данные указаны на карте распространения коронавируса в Украине.

Вместе с тем, в стране заболели 47 людей, три человека скончались и один - выздоровел. В частности, в Киеве 76 подозрений. В областях ситуация с подозрениями на Covid-19 такая:

  • Винницкая - 17,
  • Волынская - 17,
  • Днепропетровская - 34,
  • Донецка - 25,
  • Житомирская - 16,
  • Закарпатская - 13,
  • Запорожская - 24,
  • Ивано-Франковск - 38,
  • Киевская - 20,
  • Кировоградская - 1,
  • Луганская - 5,
  • Львовская - 95,
  • Николаевская - 22,
  • Одесская - 43,
  • Полтавская - 2,
  • Ровенская - 20,
  • Сумская - 34,
  • Тернопольская - 22,
  • Харьковская - 2,
  • Херсонская - 12,
  • Хмельницкая - 6,
  • Черкасская - 23,
  • Черновицкая - 80,
  • Черниговская - 2

Напомним, глава МВД Арсен Аваков заявил, что в стране планируют усилить ограничительные меры на период карантина. Также Аваков заявил, что будет настаивать на введении тотального полного карантина в стране.

РБК-Украина писало, что режим чрезвычайной ситуации уже введен в Киеве, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Ивано-Франковской и Киевской областях.

Добавим, что во вторник Рада может принять решение о введении чрезвычайного положения в Украине из-за вспышки коронавируса.

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