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В Україні розширилась "жовта" зона, в "помаранчевій" залишилась одна область

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні в "жовтій" зоні карантину перебуває 5 областей, а в "помаранчевій" - тільки одна. Всі інші регіони "червоні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

"Червона" зона

Ця зона охоплює м. Київ та такі області

  • Херсонська,
  • Одеська,
  • Запорізька,
  • Донецька,
  • Дніпропетровська,
  • Сумська,
  • Миколаївська,
  • Рівненська,
  • Житомирська,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Хмельницька,
  • Чернігівська,
  • Львівська.,
  • Волинська
  • Черкаська,
  • Вінницька.

"Помаранчева" зона

У цій зоні на сьогодні одна область:

  • Полтавська.

"Жовта" зона

Ця зона охоплює п'ять областей:

  • Тернопільська,
  • Кіровоградська,
  • Закарпатська,
  • Чернівецька,
  • Харківська.
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Карантин