В Україні розширилась "жовта" зона, в "помаранчевій" залишилась одна область
Фото: в Україні розширились "жовта" зона (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні в "жовтій" зоні карантину перебуває 5 областей, а в "помаранчевій" - тільки одна. Всі інші регіони "червоні".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
"Червона" зона
Ця зона охоплює м. Київ та такі області
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська.,
- Волинська
- Черкаська,
- Вінницька.
"Помаранчева" зона
У цій зоні на сьогодні одна область:
- Полтавська.
"Жовта" зона
Ця зона охоплює п'ять областей:
- Тернопільська,
- Кіровоградська,
- Закарпатська,
- Чернівецька,
- Харківська.