В Україні намагалися передати секретні дані щодо протиповітряної оборони спецслужбам РФ

Співробітники СБУ запобігли передачі спецслужбам Росії секретних даних щодо системи управління протиповітряною обороною України. На Дніпропетровщині викрили колишнього чиновника ЗСУ, який збирав секретні військові відомості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
За даними слідства, екс-чиновник намагався передати представникам російських спецслужб таємну інформацію. Для цього він планував поїхати до Росії під виглядом візиту до родичів.
СБУ провела обшуки у зловмисника. З'ясувалося, що він копіював закриті оборонні відомості на робочому місці. Зібрані дані екс-чиновник зберіг у себе вдома. За місцем проживання у нього виявили флеш-накопичувачі з таємною військовою інформацією, комп'ютери та засоби зв'язку з доказами.
Вирішується питання про повідомлення чоловіка про підозру у скоєнні злочину та обранні судом запобіжного заходу.
Нагадаємо, п'ятого президента України Петра Порошенка підозрюють у державній зраді та пособництві терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР".