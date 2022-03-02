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В Україні на пять років продовжили строк дії закордонних паспортів

Автор: Наталія Юрченко

Україна продовжує строк дії паспортів громадян для виїзду за кордон. Документ буде діяти ще протягом п'яти років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

Відповідну постанову Кабінет міністрів ухвалив 28 лютого у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації. Таким чином з 1 березня 2022 року строк дії закордонних паспортів може продовжуватись на 5 років.

"Крім того, до паспортів батьків або законних представників здійснюється вклеювання фотокартки дітей із зазначенням їх персональних даних. Ця інформація посвідчує їхню особу та підтверджує громадянство України", - йдеться у повідомленні.

З відповідними зверненнями громадяни можуть звернутися до територіальних органів, підрозділів ДМС, а також посольств та консульських установ.

Нагадаємо, що в Україні з'явилася ще одна гаряча лінія з гуманітарних питань.

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