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В Україні пройдуть два міжнародні змагання: які та коли

Автор: Дмитро Левицький

Україна у 2023 році прийме чемпіонат світу з футболу серед школярів та Всесвітню зимову Гімназіаду. Вперше в історії нашої держави ці змагання пройдуть в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського.

"Радий повідомити, що Україна вперше в історії учнівського спорту здобула право приймати чемпіонат світу з футболу серед школярів та Всесвітню зимову Гімназіаду-2023. Переконаний, ми проведемо їх на найвищому рівні", - заявив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський у розмові з президентом Міжнародного олімпійського комітету заявляв, що Україна хоче в майбутньому прийняти зимову Олімпіаду.

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