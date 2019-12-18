В Україні пройшли випробування нової ракети для РСЗВ

В Україні провели випробування ракети "Вільха-М" для реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Ради національної безпеки і оборони.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, конструкторське бюро "Луч" провело чергові випробування і здійснило 2 успішних запуски ракети "Вільха-М" на відстань більше 100 км. При цьому кругове відхилення склало менше 30 метрів.

"Переконаний, що цей вид озброєнь дозволить Збройним силам України успішно виконувати цілий ряд завдань тактичного характеру", - зазначив він.

Зазначимо, випробування цих ракет проходять впродовж останніх місяців. Влітку 2019 року РНБО ухвалила рішення про якомога більш швидке прийняття на озброєння нових ракет для реактивних систем залпового вогню. Виробництво цих ракет буде здійснюватися в Україні по замкнутому циклу.

Перші вогневі випробування пройшли в березні 2016 року. У листопаді 2017 року на київському заводі "Артем" розпочався монтаж і налагодження лінії виробництва корпусів ракет для ракетного комплексу "Вільха". Зокрема, була встановлена розкаточна машина RFFM 330-138-300 з ЧПУ турецької фірми Repkon, яка призначена для виробництва високоточних деталей.