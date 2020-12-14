В Україні стався збій у графіку руху поїздів через негоду

"Укрзалізниця" повідомляє про збій у графіку руху поїздів. Деякі потяги затримуються через негоду.

Про це повідомляє прес-служба залізниці.

Так, поїзд №712/711 Київ - Костянтинівка затримується у дорозі на 1 годину 35 хвилин. Поїзд № 722/721 Київ - Харків затримується на 1 годину 20 хвилин.

У відомстві також закликають пасажирів бути обережними на об’єктах залізничної інфраструктури та уважно слухати оголошення на вокзалах.

Нагадаємо, погода в Україні 14 грудня продовжує погіршуватись, на дорогах ожеледиця та туман.

Крім того, у 107 населених пунктах України відсутня електрика через пориви вітру та обледеніння дротів.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що через погодні умови 10 грудня відбулися затримки п'яти поїздів.