В Україні знову сталася пожежа в будинку престарілих, загинули п'ять жінок

Повідомляється, що сьогодні в поліцію надійшло повідомлення про те, що в приватному будинку престарілих в Центральному районі Дніпра виявили тіла п'яти жінок у віці від 75 до 89 років.

За даними поліції, в одній з кімнат на другому поверсі сталося коротке замикання і загоряння електропроводки. Імовірно, жінки могли отруїтися чадним газом, їх тіла направили на експертизу.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті - до 8 років позбавлення волі.

Поліцейські затримали адміністратора приватного будинку престарілих. В рамках розслідування будуть призначені необхідні експертизи. Слідство триває.