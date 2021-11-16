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В Україні знову сталася пожежа в будинку престарілих, загинули п'ять жінок

Автор: Олександр Мороз

В Україні знову сталася пожежа в будинку престарілих, яка призвела до жертв. Цього разу в Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Повідомляється, що сьогодні в поліцію надійшло повідомлення про те, що в приватному будинку престарілих в Центральному районі Дніпра виявили тіла п'яти жінок у віці від 75 до 89 років.

За даними поліції, в одній з кімнат на другому поверсі сталося коротке замикання і загоряння електропроводки. Імовірно, жінки могли отруїтися чадним газом, їх тіла направили на експертизу.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті - до 8 років позбавлення волі.

Поліцейські затримали адміністратора приватного будинку престарілих. В рамках розслідування будуть призначені необхідні експертизи. Слідство триває.

Нагадаємо, на початку 2021 року сталася пожежа в приватному будинку престарілих у Харкові, тоді загинули 16 осіб, більше 10 постраждалих були госпіталізовані.

Причиною тієї пожежі стало порушення правил пожежної безпеки. Під час загоряння був включений обігрівач, який міг спричинити навантаження на електромережі та привести до короткого замикання.

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ДніпроПожежа