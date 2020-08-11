В Україні прогнозують другу хвилю коронавірусу в жовтні або листопаді

В Україні друга хвиля коронавірусу очікується вкінці осені. Вона буде поєднана з епідемією грипу, яка починається в жовтні.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, в Україні підготували лікарні другої хвилі, вони розраховані приблизно на 10 000 пацієнтів.

"Ми рахували, що в нас буде так звана друга хвиля - суттєве збільшення хворих - десь в жовтні або листопаді", - заявив він.

Міністр зазначив, що всі лікарні намагаються максимально швидко облаштувати та забезпечити киснем. Також в країні збільшили кількість ліжок з централізованим киснем на 2,5 тисячі.

Нагадаємо, Чернівецьку область накриває друга хвиля коронавірусу.

А тим часом, у Львівській області почали розгортати лікарні другої хвилі.

Зазначимо, у президента Володимира Зеленського не виключають по 50 смертей в день від COVID-19.