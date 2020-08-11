В Украине прогнозируют вторую волну коронавируса в октябре или ноябре

В Украине подготовили больницы второй волны
В Украине вторая волна коронавируса ожидается в конце осени. Она будет совмещена с эпидемией гриппа, которая начинается в октябре.
Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, в Украине подготовили больницы второй волны, они рассчитаны примерно на 10 000 пациентов.
"Мы считали, что у нас будет так называемая вторая волна - существенное увеличение больных - где-то в октябре или ноябре", - заявил он.
Министр отметил, что все больницы стараются максимально быстро обустроить и обеспечить кислородом. Также в стране увеличили количество коек с централизованным кислородом на 2,5 тысячи.
Напомним, Черновицкую область накрывает вторая волна коронавируса.
А тем временем, во Львовской области начали разворачивать больницы второй волны.
Отметим, у президента Владимира Зеленского не исключают по 50 смертей в день от COVID-19.