В Україні продовжено мораторій на стягнення майна за валютними кредитами

В Україні продовжили дію мораторію на стягнення майна за валютними кредитами. Нардепи ухвалили відповідний законопроект №3640 за основу і в цілому.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосували 349 нардепів.

Таким чином, дія закону "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" продовжили до прийняття окремого документа, який врегулює не тільки питання реструктуризації заборгованості позичальників за валютними кредитами, але й порядок/особливості звернення стягнення на іпотечне майно.

Закон про мораторій повинен був втратити силу 21 жовтня 2020 року.

Цей проект також вносить зміни і до Кодексу України за процедурами банкрутства, а саме виключає норму про втрату чинності ЗУ про мораторій.

Нагадаємо, українські банки різко знизили ставки по депозитах у валюті, оскільки не мають можливості вигідно розміщувати ці кошти.

Раніше перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова, заявила, що кредитні ставки банків можуть впасти до історичного мінімуму в кінці 2020 року, але для цього необхідно зберегти макроекономічну стабільність.