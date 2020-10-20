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В Україні приватизували другий завод "Укрспирту"

Артемівськ, Вівторок 20 жовтня 2020 20:36
В Україні приватизували другий завод "Укрспирту"
Фото: логотип "Укрспирту" (ukrspirt.com)
Автор: Максим Зайченко

Фонд державного майна України продав приватному інвестору за 50 мільйонів гривень другий об'єкт державного підприємства "Укрспирт". Продали Артемівський спиртзавод.

Про завершення аукціону повідомила прес-служба Фонду держмайна.

"Завершився аукціон з продажу майна Артемівського МПД та зберігання спирту. Це вже другий об'єкт спиртової галузі, для якого нам вдалося залучити приватного інвестора. Власниками Артемівського спиртзаводу хотіли стати відразу дві компанії. Стартова ціна об'єкта зросла в 1,7 раза - з 29,7 млн грн до 50 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у серпні Кабінет міністрів передав Фонду держмайна для приватизації близько 200 підприємств.

Крім цього, раніше Кабмін схвалив "Програму реформування і розвитку спиртової галузі на період до 2024 року". Протягом цього терміну державні спиртзаводи планується виставити на продаж.

Зазначимо, раніше глава уряду Денис Шмигаль заявив, що на першому етапі приватизації на аукціони будуть виставлені 30 спиртових заводів, які входять до складу державного підприємства "Укрспирт".

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