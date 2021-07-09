В Україні призупинили оформлення документів в підрозділах ДМС

В Україні тимчасові затримки при оформлення документів у окремих підрозділах Державної міграційної служби. Причиною стали технічні несправності на каналах зв’язку та обладнанні Міграційної служби.

Громадянам, які були зареєстровані в електронній черзі, але через технічні несправності не змогли подати документи на оформлення, не потрібно буде записуватись знову. Їм забезпечать подачу документів в найближчий час без нового запису в чергу.

"На жаль, технічні несправності на каналах зв’язку та обладнанні Міграційної служби зберігаються і досі. Як наслідок, маємо тимчасові затримки оформлення документів у окремих підрозділах ДМС. Наші спеціалісти роблять все можливе, аби всі бажаючі якнайшвидше могли оформити або отримати вже виготовлені документи", - йдеться в повідомленні.