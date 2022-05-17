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В Україні призупинили держрегулювання цін на бензин: скільки може коштувати паливо на АЗС

Фото: в Україні призупинили держрегулювання цін на бензин і дизель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряд України призупинив державне регулювання цін на моторне паливо. З операторами ринку досягнута домовленість про максимальну вартість бензину і дизельного палива на АЗС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки Юлії Свириденко в ефірі телемарафону.

"За результатами сьогоднішнього засідання оперативного штабу була прийнята Домовленість, щоб ми з боку держави призупинили цінове регулювання, щоб оператори могли наситити ринок необхідним ресурсом", - сказала Свириденко.

За її словами, уряд очікує, що максимальні ціни на дизельне паливо не перевищать 58 гривень за літр, а на бензин - 52 гривні. Міністр додала, що в разі порушення домовленостей і зловживаннями на ринку проти операторів будуть вводити санкції.

Нагадаємо, напередодні Міністерство економіки опублікувало нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Відзначимо, уряд України регулює ціни на моторне паливо з травня 2021 року. Питання про її скасування постало після початку війни з Росією, в результаті якої в країні виник дефіцит бензину і дизеля.

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Кабінет Міністрів УкраїниЮлія СвириденкоЦіни на бензинВійна в Україні