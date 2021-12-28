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В Україні призупинили авіарейси з Чернівців до Києва: названо причину

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Чернівці, Вівторок 28 грудня 2021 16:28
В Україні призупинили авіарейси з Чернівців до Києва: названо причину Фото: рейси Чернівці-Київ-Чернівці авіакомпанії Air Ocean Airlines призупинено (Pixabay)
Автор: Іванна Шовкун

Авіакомпанія Air Ocean Airlines призупинила рейси Чернівці-Київ-Чернівці. Таке рішення ухвалили у зв'язку із несприятливими погодними умовами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Air Ocean Airlines у Facebook.

"У зв'язку з несприятливими погодними умовами, які останнім часом періодично виникають у Чернівцях і надалі призводять до затримки чи скасування рейсів, авіакомпанія прийняла рішення призупинити польоти в даному напрямку до кінця осінньо-зимової навігації", - йдеться у повідомленні.

У компанії попросили поставитися з розумінням до цих вимушених заходів. Також вибачились за незручності для пасажирів.

В Air Ocean Airlines уточнили, що для повернення коштів за авіаквитки необхідно надіслати запит на контактний email: support@airocean.com.ua. У листі слід зазначити номер бронювання.

Також можна звернутися в авторизоване агентство, де безпосередньо було придбано авіаквиток.

Нагадаємо, з п'ятниці по неділю, у період, коли мешканці західних країн святкують Різдво, скасовано вже близько 8 тисяч авіарейсів. Загальна кількість жертв коронавірусу по всьому світу перевищила 5,3 млн людей.

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