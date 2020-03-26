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Мінцифри оголосило реєстрацію на тестування цифрового паспорту

Новини » Суспільство     26.03.2020 - 17:12
Мінцифри оголосило реєстрацію на тестування цифрового паспорту
Ілюстративне фото (facebook.com/fedorov1991)

Щоб взяти участь у тестуванні, треба мати і біометричний паспорт, і ID-картку

Міністерство цифрової трансформації оголосило про старт реєстрації на тестування цифрових документів у програмі "Дія". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінцифри у Facebook.

Аби протестувати нові функції "Дії" необхідно зареєструватись на сайті passport.diia.gov.ua.

"Для того, щоб взяти участь у тестуванні, треба мати і біометричний паспорт, і ID-картку. Лише так ми зможемо ретельно перевірити коректність відображення даних у застосунку", - наголосили у Мінцифрі.

Максимальна кількість громадян, які можуть бути допущені до тестування цифрових паспортів - 28 тисяч (20 тис. користувачів Android та 8 тис. користувачів iOS)

"Усі, хто має лише один з двох документів, зможуть користуватись ним у "Дії" вже після офіційного релізу", - додали у відомстві, не уточнивши про дату запуску нових функцій.

Нагадаємо, раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров продемонстрував три можливі варіанти інтерфейсу електронного паспорта громадянина України.

Як повідомляло РБК-Україна, мобільний додаток "Дія" запустили в Україні 6 лютого. Наразі у додатку доступні водійські права і техпаспорт.

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