В Україні презентували застосунок "єСуд": в чому його особливість
Сьогодні відбулась презентація мобільного застосунку "єСуд". Завдяки йому користувачі матимуть змогу особисто відстежувати рух документів у судовій справі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної судової адміністрації.
Застосунок вже доступний для вільного завантаження з GooglePlay для користувачів Android й з AppleStore для користувачів iOS.
"Мобільний застосунок “єСуд” дозволяє не лише слідкувати за рухом документів у судовій справі, але й отримувати процесуальні документи та судові повідомлення на власний смартфон", - пише пресслужба.
Зазначається, що розробка повинна спростити доступ до правосуддя для всіх громадян України.
Що дозволяє застосунок "єСуд":
-
отримувати повідомлення у застосунку щодо зміни стану справи, або ж надходження нових документів;
-
переглядати справи, документи й провадження, які суд надіслав до особистого кабінету користувача застосунку;
-
переглядати заяви, клопотання й інші документи, які користувач "єСуду" створив в особистому кабінету застосунку;
-
переглядати довіреності й ордери, які знаходяться в особистому кабінеті, або ж які видав користувач.