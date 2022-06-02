В Україні попередили про загрозу хакерської атаки: що відомо
В Україні попередили про небезпечні листи від хакерів. Зловмисники надсилають їх державним організаціям.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA попередила про нові небезпечні електронні листи з файлом "зміни оплати праці з нарахуваннями.docx", які отримували працівники державних організацій України", - пише пресслужба Центру.
Відкриття документа загрожує зараженням програмою, яка має назву Cobalt Strike Beacon.
Урядова команда реагування вже почала блокувати доменні імена сервера, аби якнайшвидше запобігти випадкам ураження.
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