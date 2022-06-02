В Украине предупредили об угрозе хакерской атаки: что известно
В Украине предупредили об опасных письмах от хакеров. Злоумышленники присылают их государственным организациям.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
"Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA предупредила о новых опасных электронных письмах с файлом "изменения оплаты труда с начислениями.docx", которые получали работники государственных организаций Украины", - пишет пресс-служба Центра.
Открытие документа чревато заражением программой, которая называется Cobalt Strike Beacon.
Правительственная команда реагирования уже начала блокировать доменные имена сервера, чтобы как можно быстрее предотвратить случаи заражения.
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