В Україні попередили про нічні заморозки

Погода в Україні погіршиться 21-23 травня. У західних та північних областях очікуються нічні заморозки.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, з 21 по 23 травня вночі у західних областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 3 градусів. Крім того, аналогічна ситуація буде спостерігатися сьогодні в північних областях та Карпатах на поверхні ґрунту, де в місцями і в повітрі температура становитиме від 0 до 3 градусів (І рівень небезпечності, жовтий).

Сьогодні, 21 травня, вночі по Київській області на поверхні ґрунту заморозки від 0 до 2 градусів (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, погода в Україні на 21 травня буде комфортною, відійдуть дощі, а температура повітря буде коливатись від +15 до +18. У західних, північних та центральних областях сьогодні сухо та без опадів. На сході будуть дощі у Донецькій та Запорізькій областях. А також на півдні країни будуть опади.

Також РБК-Україна писало, що в результаті вчорашньої негоди у Києві вітер повалив близько 40 дерев.