Завтра на дорогах України очікується ожеледиця

У п'ятницю, 29 січня, на переважній території України спостерігатиметься ожеледиця. Такі дані наводить Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Таким чином, ожеледиця на дорогах завтра очікується у всіх регіонах, окрім південних та східних областей. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтий. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.

Зазначається, що у Києві в п'ятницю також спостерігатиметься ожеледиця.

Нагадаємо, в Одеській області на автошляху М-05 Київ-Одеса через ускладнення погодних умов утворився затор з близько ста вантажівок. Дорожники залучили снігоприбиральну техніку.

Крім того, через сильні снігопади в Одеській та Миколаївській областях на дорогах державного та місцевого значення обмежений рух транспорту, а до 8 населених пунктів й зовсім відсутній проїзд.

Також РБК-Україна писало, що в Києві просять водіїв не користуватися особистим автомобілем через сильні снігопади.