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В Україні попередили про ожеледицю на дорогах

Автор: Андрій Козловський

В Україні 2 та 3 грудня очікується погіршення погодних умов. Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах та сніг.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, сьогодні в Україні, окрім західних та східних областей, очікується сніг. У четвер вночі він спостерігатиметься у більшості регіонів, а вдень мокрий сніг вкриє східну частину країни.

Також рятувальники попередили про ожеледицю на автошляхах у більшості областей. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Нагадаємо, 2 грудня в Україні буде спостерігатися прохолодна погода зі снігом у центральних та північних областях та дощем на півдні. Температура повітря вдень буде коливатись від -3 до +7, а вночі у деяких західних областях вона опуститься до -11 градусів.

Також РБК-Україна писало, що грудень в Україні розпочнеться з дощів та мокрого снігу у частині областей України.

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