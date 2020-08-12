В Україні попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Сьогодні, 12 серпня, в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Такі данні наводить Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС)

Таким чином, сьогодні на території України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники зазначають, що у цей період збільшиться ризик виникнення пожеж.

Зазначимо, найспекотніша погода спостерігатиметься на південній території України.

Нагадаємо, 12 серпня, погода переважно на всій території України буде похмурою та теплою, однак у вісьмох регіонах очікуються дощі.

Додамо, цього тижня територію України охоплять дощі з грозами, а спека поступово відступить.