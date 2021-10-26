В Україні презентували топ-100 багатих власників бізнесу: хто увійшов до списку

"Уже другий коронавірусний рік на вильоті, а наші оцінки сукупного багатства 100 найбільших українських підприємців, які були виявлені на наших радарах, продовжують зростати", - пише "Кореспондент".

Загальні статки учасників рейтингу склали 46,1 млрд доларів.

За словами авторів матеріалу, цьогоріч на формування списку найбагатших вплинуло значне зростання світових цін на продовольчу сировину. Саме тому в ньому з'явилися кілька агропідприємців, які раніше були за межами заповітної сотні. А ті власники агробізнесу, які вже були там, піднялися вище.

Попри зростання так званої е-комерції та IT-сектора, власників IT-компаній в рейтингу виявилося тільки два. А все тому, що більшість з них розвиваються за кордоном, наприклад, в США.

"Ми розглядаємо топ-100 не як банальне змагання на розміри багатства, а як рейтинг тих, хто вирощує українську економіку", - підкреслюють автори.

Топ-100 очікувано очолили Рінат Ахметов, Ігор Коломойський та Віктор Пінчук. У них серед іншого є активи у гірничо-металургійному комплексі (ГМК) та сфері нерухомості.

Є в списку і представники зростаючих секторів економіки, таких як ритейл, логістика та фармацевтика. Серед представників ритейлу – голова ради засновників групи компаній "Фокстрот" Геннадій Виходцев, власник магазинів мережі електроніки "Комфі" Станіслав Роніс, співвласники торгових мереж Varus та Eva Валерій Кіптик та Руслан Шостак.

Логістику представляють співзасновники "Нової пошти" В'ячеслав Климов та Володимир Поперешнюк, а також засновник "Нібулону" Олексій Вадатурський.

Фармацевтику - один із власників фармацевтичної корпорації "Артеріум" Костянтин Жеваго, голова наглядової ради АТ "Фармак" Філя Жебровська, а також власник фармацевтичної компанії "Дарниця", що володіє найбільшим пакетом акцій Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу (БХФЗ), Гліб Загорій.