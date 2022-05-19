В Україні спіймали шахраїв, які "здавали в аренду" неіснуюче житло переселенцям

В Києві, в Полтавській та Кіровоградській областях працювала банда шахраїв, що "продавали" неіснуючі товари та "здавали в оренду" неіснуюче житло. Їхніми жертвами стали мінімум 8 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"У ході слідства викрито одного з учасників цієї схеми - мешканця Київської області. Підозрюваний розміщував в інтернеті оголошення про оренду неіснуючого житла в західних областях країни", - йдеться в повідомленні.

Отримавши авансовий платіж від громадян, які через військові дії були вимушені залишити свої домівки, він переставав виходити з ними на зв’язок, та, звісно, не повертав гроші.

"Наразі встановлено 8 потерпілих від такої схеми. За місцем проживання підозрюваного проведено обшук, вилучено грошові кошти, мобільні телефони, флеш-накопичувачі та банківську картку", - додають в Офісі генпрокурора.