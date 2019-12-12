ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні з'являться авіарейси з Одеси до Батумі та Ларнаки

Новини » Суспільство     12.12.2019 - 21:46
В Україні з'являться авіарейси з Одеси до Батумі та Ларнаки
Фото: SkyUp (facebook.com/LvivAirport)

Авіарейси будуть виконуватися з періодичністю двічі на тиждень з 29 травня 2020 року

В Україні з'являться авіарейси українського лоукостера SkyUp Airlines з Одеси до Батумі та Ларнаки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міжнародного аеропорту "Одеса".

Зазначається, що український лоукостер відкриває продаж квитків на два нових рейси, які лайнери компанії виконуватимуть двічі на тиждень з 29 травня 2020 року.

"До курортного грузинського міста Батумі можна буде літати по понеділках і п'ятницях. Вартість квитків: від 1 тисячі 649 гривень в одну сторону і 3 тисячі 208 гривень - туди і назад", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що рейси до Ларнаки літатимуть по вівторках і п'ятницях. Ціна майже як і до Батумі - від 1 тисячі 768 гривень - в одну сторону, і від 3 тисяч 610 гривень - туди і зворотному напрямку.

Нагадаємо, SkyUp відкриє чотири нових курортних напрямів з аеропорту Запоріжжя в Кіпр, Італію, Болгарію та Грузію. Рейси стартують з кінця травня. Зокрема, польоти будуть здійснюватися з 27 травня до Ларнаки (Кіпр), з 1 червня в Ріміні (Італія), а також з 2 червня в Батумі (Грузія) і Бургас (Болгарія). Мінімальна ціна квитка в одну сторону в напрямку Запоріжжя-Ларнака і Запоріжжя-Бургас становить 1605 грн. У Батумі квитки стартують від 1653 грн, в Ріміні - від 1893 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, SkyUp відкриває новий рейс з Києва в італійське місто Барі. Рейси стартують 30 березня 2020 року і здійснюватимуться двічі на тиждень. Мінімальна ціна квитка становитиме 1700 гривень в одну сторону.

Авіакомпанія Ryanair скасує ряд рейсів з Києва до ЄС Український лоукостер запустить чотири нові рейси з Запоріжжя
Новини України рейсыавиасообщениеSkyUp
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся