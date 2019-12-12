В Україні з'являться авіарейси з Одеси до Батумі та Ларнаки

Фото: SkyUp (facebook.com/LvivAirport)

Авіарейси будуть виконуватися з періодичністю двічі на тиждень з 29 травня 2020 року

В Україні з'являться авіарейси українського лоукостера SkyUp Airlines з Одеси до Батумі та Ларнаки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міжнародного аеропорту "Одеса".

Зазначається, що український лоукостер відкриває продаж квитків на два нових рейси, які лайнери компанії виконуватимуть двічі на тиждень з 29 травня 2020 року.

"До курортного грузинського міста Батумі можна буде літати по понеділках і п'ятницях. Вартість квитків: від 1 тисячі 649 гривень в одну сторону і 3 тисячі 208 гривень - туди і назад", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що рейси до Ларнаки літатимуть по вівторках і п'ятницях. Ціна майже як і до Батумі - від 1 тисячі 768 гривень - в одну сторону, і від 3 тисяч 610 гривень - туди і зворотному напрямку.

Нагадаємо, SkyUp відкриє чотири нових курортних напрямів з аеропорту Запоріжжя в Кіпр, Італію, Болгарію та Грузію. Рейси стартують з кінця травня. Зокрема, польоти будуть здійснюватися з 27 травня до Ларнаки (Кіпр), з 1 червня в Ріміні (Італія), а також з 2 червня в Батумі (Грузія) і Бургас (Болгарія). Мінімальна ціна квитка в одну сторону в напрямку Запоріжжя-Ларнака і Запоріжжя-Бургас становить 1605 грн. У Батумі квитки стартують від 1653 грн, в Ріміні - від 1893 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, SkyUp відкриває новий рейс з Києва в італійське місто Барі. Рейси стартують 30 березня 2020 року і здійснюватимуться двічі на тиждень. Мінімальна ціна квитка становитиме 1700 гривень в одну сторону.