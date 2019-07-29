ru
ua

В Україні з'явиться всесвітній російськомовний канал, - ОП


У ОП вважають, що канал необхідний для боротьби за уми українців на окупованих територіях

Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що в Україні для посилення позицій країни в інформаційній боротьбі буде створений всесвітній російськомовний канал. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, такий канал потрібен, щоб Україна могла боротися як за уми українців на окупованих територіях Донбасу і Криму, так і за уми росіян на території Російської Федерації.

"У нас розроблено варіант запуску українського російськомовного каналу, яким ми зможемо покривати російськомовне населення по всьому світу", - заявилТимошенко.

За його словами, у команді глави держави хочуть, щоб це був державний канал.

"Але ми домовляємося з приватними каналами про передачу прав на використання їх самого класного контенту", - зазначив заступник голови офісу президента.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський призначив Володимира Бородянського - колишнього генерального директора каналу "СТБ" - своїм позаштатним радником.

Крім того, у Києві вночі суботи, 13 липня, невідомий вистрілив з гранатомета в фасад будівлі телеканалу "112 Україна". Зокрема, близько 4 години ночі правоохоронці отримали повідомлення про вибух на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва. Прибувши на виклик, правоохоронці виявили пошкодження фасаду будівлі. На місці події був виявлений отстрелянный тубус гранатомета.

Помер актор Рутгер Хауер Зеленський вимагає звільнити очільника поліції Дніпропетровської області
Читати всі новини