В Україні з'явиться військова поліція. В Міноборони пояснили, чому вона необхідна

В Україні планують створити військову поліцію, яка матиме повноваження здійснювати досудове слідство. Міністр оборони Андрій Таран пояснив, навіщо потрібне створення такого органу.
Про це йшлося на прес-конференції в Києві.
За словами міністра, створення такої військової поліції допоможе прискорити розслідування багатьох випадків в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.
"Військова служба правопорядку не має права проводити досудове слідство. Саме тому в тому році був розроблений проєкт закону про військову поліцію, в якому передбачено можливість надання права на проведення досудового слідства", - пояснив він.
Як зазначив Таран, коли на Донбасі гине військовий, то доводиться чекати на прибуття органів правопорядку, адже зараз тільки вони можуть проводити розслідування, і, як наслідок, втрачається багато часу.
Ще однією з причин для створення військової поліції, як сказав міністр, є прискорення встановлення імен загиблих військових.
"Я безпосередньо стикнувся з пожежею в Луганській області, коли вже був випадок загибелі... На теперішній час ЗСУ не мають повноваження на проведення досудового слідства. Ми знайшли - там підірвався БМП, загинув військовослужбовець ЗСУ. І все, ми на цьому зупинилися. І що там далі? Ніхто не може навіть рухатися", - додав Таран.
Нагадаємо, Міністерство оборони планувало внести в парламент законопроект про створення військової поліції до 22 лютого. У міністерстві також визнали, що запізнюються з розробкою документу.
Також РБК-Україна писало, що в Раді розглядають можливість відновлення військових трибуналів.