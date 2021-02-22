В Україні з'явиться військова поліція. В Міноборони пояснили, чому вона необхідна

Про це йшлося на прес-конференції в Києві.

За словами міністра, створення такої військової поліції допоможе прискорити розслідування багатьох випадків в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

"Військова служба правопорядку не має права проводити досудове слідство. Саме тому в тому році був розроблений проєкт закону про військову поліцію, в якому передбачено можливість надання права на проведення досудового слідства", - пояснив він.

Як зазначив Таран, коли на Донбасі гине військовий, то доводиться чекати на прибуття органів правопорядку, адже зараз тільки вони можуть проводити розслідування, і, як наслідок, втрачається багато часу.

Ще однією з причин для створення військової поліції, як сказав міністр, є прискорення встановлення імен загиблих військових.

"Я безпосередньо стикнувся з пожежею в Луганській області, коли вже був випадок загибелі... На теперішній час ЗСУ не мають повноваження на проведення досудового слідства. Ми знайшли - там підірвався БМП, загинув військовослужбовець ЗСУ. І все, ми на цьому зупинилися. І що там далі? Ніхто не може навіть рухатися", - додав Таран.