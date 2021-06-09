В Україні з'явиться ринок сміття: в Кабміні працюють над законом

За його словами, Україні вкрай потрібно прийняти новий рамковий закон, щоб встановити цивілізовані правила поводження з відходами.

Стрілець підкреслив, що на сьогодні в країні щороку утворюється:

близько 6 млн тонн побутових відходів;

сотні мільйонів тонн промислових відходів, що займають значну частину території та призводять до нераціонального використання земель;

близько 550 тис. тонн небезпечних відходів.

На сьогодні із понад 200 ліцензіатів, які здійснюють операції з небезпечними відходами, фактично лише близько 30 мають установки, що реально готові спалювати відходи. Значна ж кількість недобросовісних суб’єктів лише демпінгують ціни на ринку. Підкреслюється, що замість утилізації небезпечні відходи потрапляють на звалища або у лісосмуги.

"Поки цей ринок буде в такому стані, ми не зможемо забезпечити реальну нормальну екологічно безпечну утилізацію відходів. Саме тому Міндовкілля із стейкхолдерами адвокатує новий рамковий закон, який дозволить встановити цивілізовані правила", - сказав Стрілець.

Закон запроваджує ієрархію управління відходами, де найвищими ланками є запобігання їх утворенню та повторне використання. Також розширюється відповідальність виробника.

"Для того, щоб, наприклад, зменшити кількість пластику, не достатньо лише організувати роздільний збір відходів. У всіх європейських країнах вже багато років діє розширена відповідальність виробника. Це та модель, яка повинна бути запроваджена на території України", - зазначив замміністра.