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В Україні може з'явитися новий вид пенсій

Автор: Юлія Струк

В Україні може з'явитися новий вид пенсій. Верховній раді рекомендують розглянути відповідний законопроект №3002а.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Таку рекомендацію надав комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Відповідний проект пропонує встановлювати пенсії за особливі заслуги громадянам, нагородженим почесною грамотою ВР або грамотою Верховної Ради України.

"Народні депутати погодилися із запропонованою ініціативою щодо необхідності підняття статусу нагороди Верховної ради, однак, при цьому висловили різні думки щодо того, якою має бути грошова виплата до нагороди: довічна чи одноразова", - сказано у повідомленні.

Члени комітету також висловилися щодо необхідності напрацювання механізму позбавлення нагороди у випадку наявності кримінальної справи. Зараз він відсутній.

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді розглянути його на пленарному засіданні", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, міністр соцполітики Марина Лазебна анонсувала зростання пенсій в Україні до 7 тисяч гривень. Для цього міністерство розробило спеціальну систему.

За словами Лазебної, розроблена міністерством система передбачає, що дефіцит Пенсійного фонду не зростатиме і це дозволить збільшити розмір пенсій у 1,5-3 рази.

Як писало РБК-Україна, у березні в Україні почалася індексація пенсій. За даними Пенсійного фонду, половина українців отримали мінімальний розмір надбавки.

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Новини України пенсіїВерховна Рада
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