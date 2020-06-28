В Україні з'явиться кредитна програма для ремонту доріг: президент підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав зміни до Бюджетного кодексу щодо ефективного фінансування розвитку дорожньої галузі. Цей закон дозволить місцевій владі брати кредити на ремонти доріг місцевого значення вже у 2020 році.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Згідно з документом, 90% загального обсягу субвенції розподіляється між відповідними місцевими бюджетами (крім бюджету міста Києва) залежно від протяжності автомобільних доріг місцевого значення.

Кошти можуть спрямовуватися на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць та доріг комунальної власності в населених пунктах у розмірі не більше 20% обсягу такої субвенції.

Також ці кошти можна буде спрямувати на погашення та обслуговування місцевого боргу за місцевими внутрішніми й зовнішніми запозиченнями, залученими для виконання ремонтно-будівельних робіт.

Нагадаємо, у 2019 році набув чинності закон про перерозподіл фінансування на ремонт доріг.

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