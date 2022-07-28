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В Україні з'явиться "Коледж Європи": для кого він призначений

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні за підтримки Євросоюзу створять "Коледж Європи". Він призначений для підготовки українських держслужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час виступу у Верховній раді.

Європейський союз має спеціальний заклад післядипломної роботи "Коледж Європи". Один із його корпусів знаходиться в Брюгге (Бельгія), а інший - у Натоліні (Польща).

Заклад займається підготовкою держслужбовців, які працюють в органах та структурах ЄС.

"Це один з найповажніших закладів післядипломної освіти, яке готує фахівців для роботи в інституціях ЄС і державах-членах. Ми створюємо в Україні наш "Коледж Європи". Вже підписаний відповідний меморандум", - зазначив президент.

За словами гаранта, на першому етапі в одному з вищих навчальних закладів України з'явиться факультет європейської інтеграції. Згодом "Коледж Європи" буде працювати в рамках президентського університету.

Нагадаємо, сьогодні, у день державності, президент Володимир Зеленський виступив у Верховній раді.

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