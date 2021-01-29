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В Україні з'явиться інспекція з нагляду за роботою поліцейських

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні створять новий департамент з нагляду за роботою всієї системи поліції. Новий орган запрацює в березні 2021 року.

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Про це заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко під час брифінгу.

Цей департамент буде контролювати роботу всієї системи Нацполіції, а також аналізуватиме ефективність надання поліцейських послуг громадянам.

"Вже у березні цього року буде створено новий департамент - головна інспекція", - сказав він.

Клименко розповів, що в 2020 році підрозділи внутрішньої безпеки розпочали майже 900 кримінальних проваджень.

Раніше повідомлялось, що дільничних інспекторів поліції замінять. В Україні запускається така нова форма - поліцейський офіцер громади. Поліцейський офіцер громади буде постійно перебувати на території громади і повністю з нею співпрацювати.

РБК-Україна писало, що Міністерство внутрішніх справ України розробило законопроект про посилення відповідальності за образу поліцейських, планують збільшити розмір штрафу до 1700-3400 гривень.

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