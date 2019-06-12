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В Україні з'явиться Держслужба з етнополітики та свободи совісті

Новини » Суспільство    12.06.2019 - 13:15
В Україні з'явиться Держслужба з етнополітики та свободи совісті
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Нова служба буде реалізувати політику в сфері міжнаціональних відносин та релігії

Кабінет міністрів України схвалив створення Державної служби з етнополітики та свободи совісті. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, Кабмін розпорядився створити Держслужбу з етнополітики та свободи совісті як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого координується урядом через міністра культури. Служба буде реалізувати державну політику в сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин.

Також Мінкульту доручили внести до Кабміну проект положення про Службу. Крім того, повідомляється, що її офіс буде знаходитися в Києві на вулиці Прорізній, 15.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин рекомендує Верховній раді посилити боротьбу з антисемітизмом.

Зазначимо, в жовтні Угорщина запропонувала Україні укласти договір про захист нацменшин. Договір між країнами повинен гарантувати вільне використання рідної мови.

 

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