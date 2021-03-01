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В Україні може з'явитися Фонд фондів

Автор: Юлія Струк

Глава Офісу національного інвестиційного ради при президенті Ольга Магалецька заявила, що Міністерство економіки збирає робочу групу з міжнародними організаціями (МФО) для обговорення створення Фонду фондів. Цю ідею вже обговорювали в Україні близько трьох років тому.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За словами Магалецької, ця ідея дуже добре сприймається усіма приблизно 15-ма інвестиційними фондами в Україні.

Вона зазначила, що держава буде давати від 10% до 20% бюджетування для цього фонду, решта - вже МФО. У Європі в цій ролі виступає група European Investment Bank або його фонд EIF, які фінансують подібні фонди в різних країнах: у Німеччині, Болгарії, Австрії.

"Далі інвестиції від цього Фонду фондів йдуть по інших фондах, які, своєю чергою, інвестують в компанії і проекти - це більше венчурні інвестиції, орієнтовані на сектора hi-tech або IT", - розповіла чиновниця.

Вона додала, що цю ідею вже обговорювали в Україні близько трьох років тому разом з концепцією Фонду стартапів.

Магалецька підкреслила, що створення Фонду фондів вкрай необхідне, тому що наявність держфінансування додає ваги і позитивно впливає на рішення інвесторів з-за кордону.

Може йтися про внесок держави в розмірі близько 250 млн гривень.

Нагадаємо, капітальні інвестиції в економіку України за 2020 рік склали 419,8 млрд грн. Це на 38,2% менше у порівнянні 2019 роком.

Як писало РБК-Україна, за даними опитування, яке провела Європейська бізнес асоціація, половина (48%) іноземних інвесторів вважають, що інвестиційна привабливість України знижується, 42% не бачать істотних змін.

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Новини України ІнвестиціїМіністерство економічного розвитку і торгівлі
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