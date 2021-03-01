В Україні може з'явитися Фонд фондів

За словами Магалецької, ця ідея дуже добре сприймається усіма приблизно 15-ма інвестиційними фондами в Україні.

Вона зазначила, що держава буде давати від 10% до 20% бюджетування для цього фонду, решта - вже МФО. У Європі в цій ролі виступає група European Investment Bank або його фонд EIF, які фінансують подібні фонди в різних країнах: у Німеччині, Болгарії, Австрії.

"Далі інвестиції від цього Фонду фондів йдуть по інших фондах, які, своєю чергою, інвестують в компанії і проекти - це більше венчурні інвестиції, орієнтовані на сектора hi-tech або IT", - розповіла чиновниця.

Вона додала, що цю ідею вже обговорювали в Україні близько трьох років тому разом з концепцією Фонду стартапів.

Магалецька підкреслила, що створення Фонду фондів вкрай необхідне, тому що наявність держфінансування додає ваги і позитивно впливає на рішення інвесторів з-за кордону.

Може йтися про внесок держави в розмірі близько 250 млн гривень.